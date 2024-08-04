



Из-за жары в прошлом месяце в Испании погибло 700 человек

Аномальная жара накрыла европейский континент. Резкий взлет температуры буквально варит людей заживо. Так в Испании за прошедший июль от этой аномалии скончалось 700 человек.



Больше всего из-за жары страдают на острове Майорка. Например, недавно 60-летний мужчина позвонил спасателям, до их прибытия он уже умер. В тот же вечер подобное произошло с другим мужчиной.



Судмедэксперт измерил температуру тела погибшего - она достигла более 40 градусов.



