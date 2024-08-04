Франция призвала своих граждан немедленно покинуть Ливан
Франция призвала своих граждан немедленно покинуть Ливан в ожидании эскалации между Израилем и Хезболлой.
Соответствующее заявление распространило Министерство иностранных дел страны.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
Также внешнеполитическое ведомство Франции порекомендовало своим гражданам отказаться от запланированных поездок в Ливан.
Как сообщалось ранее, Канада потребовала от своих граждан отменить любые поездки в Израиль.