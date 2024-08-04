



Франция призвала своих граждан немедленно покинуть Ливан

Франция призвала своих граждан немедленно покинуть Ливан в ожидании эскалации между Израилем и Хезболлой.



Соответствующее заявление распространило Министерство иностранных дел страны.



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Также внешнеполитическое ведомство Франции порекомендовало своим гражданам отказаться от запланированных поездок в Ливан.



Как сообщалось ранее, Канада потребовала от своих граждан отменить любые поездки в Израиль.