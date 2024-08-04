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Ответ Харрис вывел Трампа из себя
04.08.2024 09:52 Алина Груднева

Ответ Харрис вывел Трампа из себя

Отказ вице-президента США Камалы Харрис принять участие в дебатах на условиях Дональда Трампа разозлили кандидата от Республиканской партии.

По данным Politico, он опубликовал серию постов с нападками.

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Ранее в штабе Харрис заявили, что она не согласится на предложение Трампа провести дебаты на телеканале Fox News. Это вывело его из себя.

Трамп обозвал Харрис "тупой", сказав, что у нее "низкий IQ" и недостаточно ума для проведения дебатов.

"Я увижу ее 4 сентября или не увижу вообще", – сказал он.

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