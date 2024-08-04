



Суд отклонил просьбу Трампа об отмене судебного разбирательства

Федеральный суд отклонил просьбу кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа об отмене судебного разбирательства против него по делу о вмешательстве в выборы.



По данным ВВС, окружной судья США Таня Чуткан заявила, что юридическая команда Трампа не предоставила никаких значимых доводов.



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Его обвиняют в руководстве широкомасштабной кампанией по отмене результатов президентских выборов в 2020 году.



Трамп свою вину отрицал. Ранее он заявлял, что за судебным преследованием стоит администрация Байдена.