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Суд отклонил просьбу Трампа об отмене судебного разбирательства
04.08.2024 08:13 Алина Груднева

Суд отклонил просьбу Трампа об отмене судебного разбирательства

Федеральный суд отклонил просьбу кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа об отмене судебного разбирательства против него по делу о вмешательстве в выборы.

По данным ВВС, окружной судья США Таня Чуткан заявила, что юридическая команда Трампа не предоставила никаких значимых доводов.

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Его обвиняют в руководстве широкомасштабной кампанией по отмене результатов президентских выборов в 2020 году.

Трамп свою вину отрицал. Ранее он заявлял, что за судебным преследованием стоит администрация Байдена.

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