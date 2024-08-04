



Глава МИД Иордании экстренно отправится в Иран

Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади намерен посетить Иран.



По данным катарской газеты "Аль-Араби Аль-Джадид", его поездка состоится 4 августа.



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Иорданский министр хочет обсудить с официальными лицами Ирана ситуацию на Ближнем Востоке после ликвидации главы политбюро ХАМАСа Исмаила Хания.



Целью его поездки является снижение градуса напряженности, чтобы не допустить эскалации.