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Глава МИД Иордании экстренно отправится в Иран
04.08.2024 10:43 Алина Груднева

Глава МИД Иордании экстренно отправится в Иран

Министр иностранных дел Иордании Айман Сафади намерен посетить Иран.

По данным катарской газеты "Аль-Араби Аль-Джадид", его поездка состоится 4 августа.

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Иорданский министр хочет обсудить с официальными лицами Ирана ситуацию на Ближнем Востоке после ликвидации главы политбюро ХАМАСа Исмаила Хания.

Целью его поездки является снижение градуса напряженности, чтобы не допустить эскалации.

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