



Иран может атаковать Израиль уже завтра, - Axios

Иран и его приспешники на Ближнем Востоке могут атаковать Израиль уже завтра в ответ на ликвидацию главы военного крыла "Хезболлы" и главы политбюро ХАМАСа.



Об этом сообщает новостной сайт Axios со ссылкой на официальные лица в Вашингтоне и Иерусалиме.



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Ранее глава Центрального командования США Майкл Курилла прибыл на Ближний Восток в рамках запланированной ранее поездки, которая совпала с подготовкой к обороне на случай атаки Ирана.



Пентагон также перебросил истребители и авианосную ударную группу на Ближний Восток. Ожидается, что ответные действия Ирана будут похожими на атаку, совершенную в апреле. Однако эксперты не исключают, что действия Тегерана будет более масштабными и скоординированными с "Хезболлой".