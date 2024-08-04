



Шэрон Стоун с синяком на весь глаз - съездила в Турцию

Шэрон Стоун идет на поправку после того, как получила синяк под глазом во время отпуска в Турции.



В среду актриса опубликовала в Instagram снимок, на котором продемонстрировала огромный фингал, позируя перед лифтом.



“Эта поездка была тяжелой, но я стала еще крепче”, - подписала пост Шэрон.Несмотря на то, что 66-летняя актриса отнеслась к инциденту легкомысленно, она сохранила в тайне подробности того, как она получила синяк под глазом. Ее представитель также не ответил на просьбу Page Six прокомментировать ситуацию.