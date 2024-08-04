Самое ожидаемое золото Украины на Олимпиаде – Магучих чемпионка
Из всех претендентов на олимпийское золото, в составе сборной Украины, Ярослава Магучих была главным "козырем".
В прыжках в высоту, она мировая рекордсменка. Только недавно обновила рекорд, который держался почти 40 лет.
Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости
И, закономерно, она выиграла свою дисциплину, преодолев высоту 2 метра.
Приятно, что бронзу в этой же дисциплине взяла украинка Ирина Геращенко, с результатом 1.95.