



Самое ожидаемое золото Украины на Олимпиаде – Магучих чемпионка

Из всех претендентов на олимпийское золото, в составе сборной Украины, Ярослава Магучих была главным "козырем".



В прыжках в высоту, она мировая рекордсменка. Только недавно обновила рекорд, который держался почти 40 лет.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



И, закономерно, она выиграла свою дисциплину, преодолев высоту 2 метра.



Приятно, что бронзу в этой же дисциплине взяла украинка Ирина Геращенко, с результатом 1.95.

