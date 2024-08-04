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Самое ожидаемое золото Украины на Олимпиаде – Магучих чемпионка
04.08.2024 22:34 MIGnews.com

Самое ожидаемое золото Украины на Олимпиаде – Магучих чемпионка

Из всех претендентов на олимпийское золото, в составе сборной Украины, Ярослава Магучих была главным "козырем".

В прыжках в высоту, она мировая рекордсменка. Только недавно обновила рекорд, который держался почти 40 лет.

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И, закономерно, она выиграла свою дисциплину, преодолев высоту 2 метра.

Приятно, что бронзу в этой же дисциплине взяла украинка Ирина Геращенко, с результатом 1.95.
 

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