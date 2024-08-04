



Какое вооружение показал Зеленский на поступивших в Украину F-16

4 августа Президент Украины официально объявил о том, что американские многофункциональные истребители F-16 уже в Украине.



В опубликованном видео они были показаны. Эксперты уже оценили, какое вооружение есть на борту этих машин.



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Для того чтобы разобраться, какое же оружие украинские Воздушные силы получили вместе с западными самолетами, РБК-Украина пообщалось с авиаэкспертом Валерием Романенко.



Как объяснил Романенко в разговоре с РБК-Украина, на опубликованных кадрах можно было увидеть, что на украинских F-16 стоят два типа ракет воздух-воздух - AIM-9 Sidewinder и AMRAAM AIM-120.



AIM-9 - ракета ближнего радиуса, производства американской компании Raytheon. Была принята на вооружение еще в 1956 году, имеет несколько модификаций и находится в серийном производстве. Такие ракеты были бы полезны против российских дронов, как "Шахед", и крылатых ракет.



Что касается AMRAAM AIM-120, то это ракета средней дальности, предназначенная для поражения воздушных целей за пределами прямой видимости.



"Если бы не было AIM-120 - это было бы большое горе. Эти истребители были бы на уровне с Mirage-5. Использовались бы только как ПВО. Если стоят AMRAAM, то это полноценные машины", - пояснил авиаэксперт.



Как добавил Романенко, для F-16 в такой комплектации фактически нет ограничений на поле боя и они могут "потягаться" с любой нынешней авиацией РФ.



По словам авиаэксперта, на самолетах, показанных на видео, стоит самая успешная система электронного противодействия AN/ALQ-131. Эта система помогает предупреждать об угрозах для самолета и выявлять их.



"Эта система предупреждает об облучении вражескими радарами и даже пуске ракеты. Она предупреждает самолет, что по нему запустили ракеты, а также помогает анализировать направления угроз", - пояснил он.



Также на украинских F-16 можно заметить устойчивую к облучению радиоэлектронной борьбы коммуникационную, навигационную и идентификационную систему Link 16. Эта система поддерживает обмен данными между тактическим командованием, самолетами, судами и наземными подразделениями.



Кроме того, показанные F-16 комплектуются сразу несколькими топливными баками. Это, по словам Романенко, может свидетельствовать о том, что базироваться самолеты будут в глубоком тылу.



"Судя по всему, они будут летать с дополнительными топливными баками. Они будут базироваться на каких-то очень тыловых аэродромах, чтобы увеличить безопасность за счет большего расхода горючего", - резюмировал авиаэксперт.









