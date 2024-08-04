



Российские зверства над военнопленными ужасают мир

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец срочно обратился к Международному комитету Красного Креста (МККК) и Организации Объединенных Наций (ООН) с призывом обратить внимание на тревожное изображение, распространяемое в Интернете.



На фотографии якобы изображен украинский военнопленный, который был жестоко изуродован и убит российскими войсками.



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Лубинец заявил: "На снимке, судя по всему, изображен украинский военнопленный, которому российские захватчики отрезали голову и конечности. Это не только грубое нарушение Женевской конвенции об обращении с военнопленными, но и акт варварства. Международное гуманитарное право строго запрещает любую форму физического увечья, насилия или убийства военнопленных".



Он потребовал, чтобы МККК и ООН задокументировали это последнее нарушение прав человека со стороны России. Кроме того, он призвал украинские правоохранительные органы выяснить личность погибшего военнопленного и проверить факты, связанные с этим преступлением.



Лубинец подчеркнул: "Военнопленные находятся под опекой вражеского государства, которое несет полную ответственность за обращение с ними. Ответственность за это злодеяние лежит не только на отдельных солдатах, но и на самой Российской Федерации".



Омбудсмен также выразил обеспокоенность тем, что, распространяя подобные изображения и совершая подобные действия, Россия стремится вселить страх в украинцев, как гражданских, так и военнослужащих.



Этот инцидент пополнил растущий список военных преступлений и нарушений прав человека, совершенных Россией в ходе продолжающейся войны.

