Новости » Политика
Саудовская Аравия призывает своих граждан немедленно покинуть Ливан
04.08.2024 17:45 MIGnews.com

Саудовская Аравия призывает своих граждан немедленно покинуть Ливан

Саудовская Аравия призывает своих граждан незамедлительно покинуть Ливан на фоне роста напряженности в регионе после громких убийств в Тегеране и Бейруте, в которых обвиняют Израиль.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

В заявлении посольства Саудовской Аравии в Бейруте, опубликованном на социальной медиа-платформе X, говорится, что оно "внимательно следит за развитием событий на юге Ливана", вблизи границы с Израилем, и "вновь призывает граждан Саудовской Аравии немедленно покинуть территорию Ливана".
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы