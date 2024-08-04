



Саудовская Аравия призывает своих граждан немедленно покинуть Ливан

Саудовская Аравия призывает своих граждан незамедлительно покинуть Ливан на фоне роста напряженности в регионе после громких убийств в Тегеране и Бейруте, в которых обвиняют Израиль.



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В заявлении посольства Саудовской Аравии в Бейруте, опубликованном на социальной медиа-платформе X, говорится, что оно "внимательно следит за развитием событий на юге Ливана", вблизи границы с Израилем, и "вновь призывает граждан Саудовской Аравии немедленно покинуть территорию Ливана".

