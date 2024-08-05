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Когда Камала Харрис объявит своего вице-президента
05.08.2024 15:13 Алина Груднева

Когда Камала Харрис объявит своего вице-президента

Камала Харрис может объявить своего вице-президента завтра, 6 августа.

Ожидается, что это произойдет во время ее интервью в своем доме в Вашингтоне.

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По словам источников, решение Харрис может быть объявлено в любой момент перед ее первым публичным появлением в качестве кандидата.

Накануне она завершила свои поиски, проведя собеседование с тремя главными кандидатами -губернатором Миннесоты Тимом Уолцем, сенатором США Марком Келли из Аризоны и губернатором Пенсильвании Джошем Шапиро.
 

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