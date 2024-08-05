



ООН призывает к срочной деэскалации на Ближнем Востоке

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Турк призвал к срочной деэскалации на Ближнем Востоке.



Соответствующее заявление он сделал 5 августа.



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"Я глубоко обеспокоен растущим риском более масштабного конфликта на Ближнем Востоке и призываю все стороны, а также государства, обладающие влиянием, принять срочные меры для деэскалации ситуации, которая стала крайне опасной", - сказал он.

