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Байден и Харрис проинформированы об атаке на военную базу в Ираке
06.08.2024 08:37 Алина Груднева

Байден и Харрис проинформированы об атаке на военную базу в Ираке

Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис получили обновленную информацию по поводу атаки на американскую военную базу в Ираке.

"Мы получили обновленную информацию об угрозах, исходящих от Ирана и его прокси, о дипломатических усилиях и подготовке к поддержке Израиля, если тот снова подвергнется нападению", - сообщил Байден. 

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По его словам, обсуждаются также шаги по защите американских сил на Ближнем Востоке.

Напомним, что как минимум пятеро американских военнослужащих получили ранения в результате нападения на военную базу в Ираке. По объекту Аль-Асад были выпущены две ракеты "Катюша".

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