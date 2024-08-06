



Байден и Харрис проинформированы об атаке на военную базу в Ираке

Президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис получили обновленную информацию по поводу атаки на американскую военную базу в Ираке.



"Мы получили обновленную информацию об угрозах, исходящих от Ирана и его прокси, о дипломатических усилиях и подготовке к поддержке Израиля, если тот снова подвергнется нападению", - сообщил Байден.



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По его словам, обсуждаются также шаги по защите американских сил на Ближнем Востоке.



Напомним, что как минимум пятеро американских военнослужащих получили ранения в результате нападения на военную базу в Ираке. По объекту Аль-Асад были выпущены две ракеты "Катюша".