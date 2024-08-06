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Южная Корея призвала своих граждан покинуть Ливан и Израиль
06.08.2024 10:40 Алина Груднева

Южная Корея призвала своих граждан покинуть Ливан и Израиль

Министерство иностранных дел Южной Кореи настоятельно порекомендовало своим гражданам как можно скорее покинуть Ливан и Израиль. 

Об этом сообщил представитель южнокорейского МИДа Ли Чжэ Ун.

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"Правительство Южной Кореи надеется, что дипломатические усилия по деэскалации напряженности, такие как переговоры о прекращении огня и освобождении заложников, не прекратятся", - сказал Ли.

По оценкам, около 500 граждан Южной Кореи проживают в Израиле, а в Ливане - около 120.

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