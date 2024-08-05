



Самый большой в мире айсберг вращается в океанской ловушке

С A23a, крупнейшим в мире айсбергом, произошло нечто примечательное.



Вот уже несколько месяцев он вращается на месте к северу от Антарктиды, хотя на самом деле ему следовало бы двигаться вместе с самым мощным океаническим течением на Земле.



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По словам ученых, замороженный блок, который более чем в два раза превышает площадь Большого Лондона, был заморожен на вершине огромного вращающегося цилиндра с водой.



Это явление океанологи называют "колонной Тейлора", и вполне возможно, что A23a не сможет выбраться из плена еще долгие годы.



"Обычно мы думаем об айсбергах как о временных объектах: они распадаются на фрагменты и тают. Но не этот", — заметил полярный эксперт, профессор Марк Брэндон.



"A23a — это айсберг, который просто отказывается разрушаться", — сказал исследователь в интервью BBC News.

