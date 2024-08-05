



Австралия повысила уровень террористической угрозы

Рост экстремистских взглядов в Австралии приводит к более чем 50% вероятности планирования нападения на суше в течение следующих 12 месяцев. В связи с чем Австралия повысила уровень террористической угрозы с “возможного” до “вероятного”.



Премьер-министр Энтони Альбанезе заявил, что повысил уровень угрозы в стране по рекомендации служб безопасности, но заявил, что непосредственной угрозы нападения нет.



“Согласно полученным нами данным, все больше австралийцев принимают более широкий спектр экстремистских идеологий, и наша обязанность — проявлять бдительность”, — заявил он на пресс-конференции.



В 2022 году Австралия снизила уровень угрозы до “возможного” после восьми лет “вероятного”.



Майк Берджесс, генеральный директор Австралийской организации безопасности и разведки, главного разведывательного агентства страны, говорит, что напряженность на Ближнем Востоке, особенно из-за войны между Израилем и ХАМАС, начавшейся 7 октября, является фактором, способствующим повышению уровня угрозы.



“Конфликт подогрел недовольство, спровоцировал протесты, подорвал социальную сплоченность и усилил нетерпимость”, — говорит он.



