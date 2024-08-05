



Египет заявил Израилю и Ирану, что не будет участвовать в эскалации

Катарская газета “Аль-Араби Аль-Джадид” сообщила, что Египет проинформировал Израиль и Иран, что не будет принимать участие в военных действиях ни на чьей стороне. Вместо этого официальный Каир продолжит свои усилия по снижению напряженности в регионе.



Каир также сообщил Тегерану, что намерен закрыть свое воздушное пространство перед лицом любых “военных действий”, которые могут поставить под угрозу ситуацию в регионе, подчеркнув при этом, что эта мера не является враждебной по отношению к Ирану. Эти действия скорее предназначены для защиты интересов и суверенитета Египта.



Также утверждается, что Каир проинформировал израильскую делегацию, посетившую Каир в субботу, что "он не будет частью военной коалиции, которая будет участвовать в отражении возможного нападения на Израиль".

