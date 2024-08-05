



Мощный ретроградный Меркурий накроет Землю с 5 по 28 августа

В понедельник, 5 августа, начинается период мощного ретроградного Меркурия, который продлится до 28 августа.



В это время планета будет двигаться в обратном направлении относительно Земли, что, как считают астрологи, может влиять на нашу повседневную жизнь.



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Особенно чувствительными к ретроградному Меркурию могут оказаться метеозависимые люди. Они могут испытывать истощение, апатию, тошноту и раздражительность.



Астрологи также предупреждают о возможных сбоях в коммуникациях, задержках в поездках и технических неполадках.



Для минимизации негативного влияния этого периода рекомендуется избегать принятия важных решений, перенести крупные покупки и уделять больше внимания своему здоровью и эмоциональному состоянию.