



Politico: Стармер угрожает противникам миграционной политики

Кейр Стармер осудил беспорядки крайне правых, в ходе которых протестующие поджигали здания, нападали на мусульман и этнические меньшинства, а также вступали в столкновения с полицией в минувшие выходные.



Выступая в воскресенье вскоре после того, как протестующие попытались поджечь здание, в котором находились просители убежища, Стармер сказал: “Те, кто участвовал в этом насилии, ответят по всей строгости закона”.

I utterly condemn the far-right thuggery we have seen this weekend.



Be in no doubt: those who have participated in this violence will face the full force of the law. pic.twitter.com/uNeJtD8pCQ — Keir Starmer (@Keir_Starmer) August 4, 2024

“Полиция будет производить аресты… Я гарантирую, что вы пожалеете, что приняли участие в этом беспорядке”, — сказал он. “Все здравомыслящие люди должны осуждать подобное насилие”.Официально было сообщено, что подозреваемый в деле о нападении с ножом в Саутпорте, 17-летний Аксель Рудакубана, родился в Великобритании. Впрочем, также известно, что он родился в семье мигрантов из Руанды. Но беспорядки и нападения на мечети и другие здания продолжаются.Министр внутренних дел Иветт Купер заявила: “В свете позорных угроз и нападений, с которыми столкнулись местные мечети во многих общинах, правительство оказывает оперативную дополнительную поддержку через Программу обеспечения безопасности мечетей, наряду с поддержкой со стороны местных полицейских сил”.Беспорядки произошли в Белфасте в Северной Ирландии, Бристоле на юго-западе Англии, Лондоне на юго-востоке, а также во многих городах в центральной и северной части Англии, таких как Блэкпул, Халл, Лидс, Манчестер, Мидлсбро, Сток-он-Трент и Сандерленд.