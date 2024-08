Politico: Стармер угрожает противникам миграционной политики

Кейр Стармер осудил беспорядки крайне правых, в ходе которых протестующие поджигали здания, нападали на мусульман и этнические меньшинства, а также вступали в столкновения с полицией в минувшие выходные.



Выступая в воскресенье вскоре после того, как протестующие попытались поджечь здание, в котором находились просители убежища, Стармер сказал: “Те, кто участвовал в этом насилии, ответят по всей строгости закона”.

I utterly condemn the far-right thuggery we have seen this weekend.



Be in no doubt: those who have participated in this violence will face the full force of the law. pic.twitter.com/uNeJtD8pCQ