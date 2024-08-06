



Глава UNRWA признал: сотрудники могли участвовать в резне в Израиле 7 октября

Гендиректор агентства ООН по оказанию помощи палестинским беженцам Филипп Лазарини признал возможность того, что сотрудники UNRWA участвовали в резне в Израиле 7 октября.



Он не исключает, что несколько работников причастны к массовым убийствам.



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Соответствующее заявление было сделано после того, как ООН прекратила сотрудничество с девятью работниками UNRWA.



В ООН провели расследование, которое подтвердило выводы Израиля об их причастности к террористической бойне.



"В отношении девяти человек доказательств было достаточно, чтобы сделать вывод о том, что они могли быть причастны к атакам 7 октября", - сказал ранее заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.