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Глава UNRWA признал: сотрудники могли участвовать в резне в Израиле 7 октября
06.08.2024 09:12 Алина Груднева

Глава UNRWA признал: сотрудники могли участвовать в резне в Израиле 7 октября

Гендиректор агентства ООН по оказанию помощи палестинским беженцам Филипп Лазарини признал возможность того, что сотрудники UNRWA  участвовали в резне в Израиле 7 октября.

Он не исключает, что несколько работников причастны к массовым убийствам.

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Соответствующее заявление было сделано после того, как ООН прекратила сотрудничество с девятью работниками UNRWA. 

В ООН провели расследование, которое подтвердило выводы Израиля об их причастности к террористической бойне.

"В отношении девяти человек доказательств было достаточно, чтобы сделать вывод о том, что они могли быть причастны к атакам 7 октября", - сказал ранее заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак. 

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