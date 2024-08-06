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Иран развертывает ракетные комплексы
06.08.2024 07:56 Алина Груднева

Иран развертывает ракетные комплексы

Wall Street Journal пишет о том, что начиная с выходных в США идентифицируют развертывание ракетных установок и проведение военных учений.

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По  словам источников газеты, также Корпус стражей исламской революции провел военные учения.

Это может свидетельствовать о том, что Тегеран готовится к нападению в ближайшие дни. Американский чиновник: "Мы готовимся к защите Израиля, подобно тому, как это было в апреле".

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