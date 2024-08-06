



РФ нанесла по Украине комбо-удар: детали ночной атаки 6 августа

В ночь на 6 августа Россия нанесла комбинированный удар по Украине, использовав ракеты различных типов и дроны-камикадзе. Воздушные силы ВСУ около 23:00 5 августа предупредили об угрозе баллистической атаки и зафиксировали движение вражеской цели в сторону Киева и Киевской области.



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В Киеве, несмотря на воздушную тревогу и серию взрывов, разрушений и пострадавших не зафиксировано. По словам начальника Киевской городской военной администрации Сергея Попко, предварительные данные указывают на использование баллистического вооружения типа Искандер-М или KN-23.



Харьков также подвергся атаке. В городе прозвучала серия взрывов, предположительно вызванная вражескими ударами. Городской голова Игорь Терехов призвал жителей к осторожности. В селе Циркуны под Харьковом обстрелом поврежден жилой дом, возник пожар. Пострадавших нет, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.



В Одессе системы ПВО отразили атаку ударных беспилотников типа "Шахед", летевших из акватории Черного моря.



Велась атака и по Хмельницкой области, где зафиксировали движение вражеских ударных беспилотников. О взрывах сообщали местные паблики, однако официальная информация о причинах взрывов пока отсутствует.