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Ураган Дебби обрушился на побережье Флориды
06.08.2024 06:30 MIGnews.com

Ураган Дебби обрушился на побережье Флориды

Ураган Дебби обрушился на регион Биг-Бенд на побережье Мексиканского залива во Флориде, вызывая опасения наводнений.

По данным Национального центра по наблюдению за ураганами (NHC), усилился до уровня урагана первой категории и обрушился на побережье в районе Стейнхатчи.

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По прогнозам, он будет медленно перемещаться по штату, скорость ветра составит 120 километров в час, а уровень осадков по мере продвижения на север составит до 76 см.

Четвертый по счету шторм сезона в ближайшие дни также затопит Джорджию и Южную Каролину.
 

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