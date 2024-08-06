



Ураган Дебби обрушился на побережье Флориды

Ураган Дебби обрушился на регион Биг-Бенд на побережье Мексиканского залива во Флориде, вызывая опасения наводнений.



По данным Национального центра по наблюдению за ураганами (NHC), усилился до уровня урагана первой категории и обрушился на побережье в районе Стейнхатчи.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



По прогнозам, он будет медленно перемещаться по штату, скорость ветра составит 120 километров в час, а уровень осадков по мере продвижения на север составит до 76 см.



Четвертый по счету шторм сезона в ближайшие дни также затопит Джорджию и Южную Каролину.

