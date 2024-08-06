



Кронпринц Саудовской Аравии обсудил с Макроном важность деэскалации

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.



Стороны обсудили взрывоопасную ситуацию на Ближнем Востоке.



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"Стороны обсудили важность снижения эскалации для предотвращения расширения конфликта в регионе, развития событий в Газе и усилия по достижению прекращения огня", - сообщает МИД Саудовской Аравии.