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Кронпринц Саудовской Аравии обсудил с Макроном важность деэскалации
06.08.2024 08:04 Алина Груднева

Кронпринц Саудовской Аравии обсудил с Макроном важность деэскалации

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Стороны обсудили взрывоопасную ситуацию на Ближнем Востоке.

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"Стороны обсудили важность снижения эскалации для предотвращения расширения конфликта в регионе, развития событий в Газе и усилия по достижению прекращения огня", - сообщает МИД Саудовской Аравии.

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