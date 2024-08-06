



Германия готовится к эвакуации своих граждан из Ливана

Германия готовит масштабную операцию по эвакуации своих граждан из Ливана.



Об этом сообщает немецкая газета Spiegel.



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Эвакуацию готовят в ожидании удара Ирана по Израилю в ответ на ликвидацию в Тегеране главы политбюро ХАМАСа Исмаила Хания.



По мнению аналитиков, атаку начнет поддерживаемая Ираном ливанская террористическая организация "Хезболла".



ВВС Германии уже несколько дней находятся в состоянии повышенной готовности. Предполагается, что эвакуированных граждан будут высаживать на Кипре. Согласно подсчетам, в Ливане сейчас находится более двух тысяч немцев.