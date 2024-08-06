



Не допущенная к Олимпиаде Россия, активно ее "высмеивает"

Возмущенные парижским запретом, российские СМИ высмеивают "Олимпиаду ада"



"Я плыву по реке с олимпийским чемпионом.



Нет, это не Сена. И это не Париж. Это становится ясно, когда мы проплываем мимо Кремля.



Под палубой золотая медалистка Игр в Токио-2020 Мария Ласицкене принимает участие в запуске необычного проекта: мероприятия, сочетающего в себе спортивную дисциплину, модный показ и музыку".



Мария не в Париже, чтобы защищать свой олимпийский титул по прыжкам в высоту. Сборная России отстранена от участия в этих играх из-за войны в Украине. Решение Всемирной легкоатлетической ассоциации означает, что звезды легкой атлетики из России не допускаются даже к соревнованиям в качестве нейтральных спортсменов.



И для Марии это обидно.



"Я даже не могу заставить себя следить за легкой атлетикой на этих Олимпийских играх", — говорит она. "Это слишком болезненно. Мы должны быть там. Олимпиада — это праздник, величайшее событие в мире".



Российская пресса, похоже, так не думает. С самого начала газеты здесь обливали Париж 2024 грязью.



После церемонии открытия с участием артистов травести и того, что некоторые сочли пародией на "Тайную вечерю" Леонардо да Винчи, таблоид "Московский комсомолец" окрестил Олимпиаду в Париже "Играми Сатаны".



Другое издание, "Аргументы и факты", назвало их "Олимпиадой ада".



Начинает казаться, что Россия может выиграть золото... ради кислого винограда.



"Я думала, что Олимпийские игры — это спорт. Теперь это не так", — говорит депутат Госдумы Мария Бутина.



"Это политика, религия, все. Это очень грустно, потому что изначальной идеей Олимпиады было создание мира".

"Но Россия вторглась в Украину, это ведь не "мир", не так ли"?



"Россия защищает свой народ", — отвечает Бутина, повторяя официальную позицию, согласно которой война России в Украине направлена исключительно на самооборону.



