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ТАСС: Депутат Ирана призвал убить Нетаниягу, чтобы отомстить за Хания
05.08.2024 21:56 MIGnews.com

ТАСС: Депутат Ирана призвал убить Нетаниягу, чтобы отомстить за Хания

Иранский депутат призвал к убийству премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу в отместку за предполагаемое убийство Израилем лидера ХАМАСа Исмаила Хания в Тегеране на прошлой неделе.

Мохаммад Касим Османи заявил, что в отместку за смерть Хания "мы не согласны ни на что меньшее, чем смерть Нетаниягу", сообщает российское информационное агентство ТАСС со ссылкой на IRIB TV.

Депутат заявил, что Израиль проявил "наглость" за то, что осмелился "пролить кровь гостя в Тегеране".
 

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