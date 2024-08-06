



Премьер Румынии отказался участвовать в закрытии Олимпиады из-за скандала

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку отказался от участия в церемонии закрытия Олимпийских игр в Париже.



Он пояснил, что принял такое решение после того, как румынскую гимнастку лишили бронзовой медали, пересмотрев результаты.



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Чолаку назвал это решение "бесчестным", поскольку Румыния завоевала медаль "честным тяжелым трудом".



"Я очень хорошо помню, как при коммунизме россияне воровали у нас на Олимпиаде, а мы пытались спорить с ними без особых шансов на победу. Сегодня я не хочу ни с кем спорить, я просто решил протестовать своим жестом против вопиющей несправедливости в отношении некоторых румын, которые доказали свою ценность", - подчеркнул он.



На соревнованиях в дисциплине вольные упражнения по гимнастике румынки заняли третье и четвертое место, однако американская спортсменка Джордан Чайлз обжаловала оценку, из-за чего девушек сместили на четвертое и пятое места соответственно.