



Daily Mail: Москва раскрыла заговор ликвидации Путина

По данным Москвы, предполагаемый заговор с целью убийства Владимира Путина Украиной был остановлен после того, как министр обороны России позвонил Ллойду Остину в Пентагон.



Российская разведка якобы раскрыла тайную операцию Киева по нанесению удара по параду в честь Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге 28 июля.



По данным российского государственного телеканала “Россия 1”, взявшего интервью у заместителя министра иностранных дел Путина Сергея Рябкова, который назвал предполагаемый заговор “безумием”, такое нападение ввергло бы Россию и США в “неконтролируемый конфликт”, подразумевающий Третью мировую ядерную войну.



На параде в честь Дня Военно-морского флота присутствовали Путин и его министр обороны Андрей Белоусов.



По словам Рябкова, были сделаны звонки в Украину, что остановило тайную операцию на параде в честь Дня Военно-морского флота, который Путин и Белоусов позже посетили без происшествий.



“Сигнал, посланный российской стороной... не только в Вашингтон, но и в другие столицы, находящиеся под контролем Вашингтона, был получен”, - сказал Рябков.



“Мы избежали нового цикла эскалации.



Но этот конкретный эпизод очень тревожен…”



“Это было спланировано (Украиной)… чтобы нанести максимальный ущерб и добиться максимального необходимого им медиаэффекта. Слава богу, мы этот конкретный эпизод пережили, а это значит, что сигнал от нашего военного руководства и министра обороны своему американскому коллеге, по-видимому, возымел действие”.



Рябков не уточнил, что именно содержалось в российских разведданных и в чем заключался характер предполагаемого плана нападения.



