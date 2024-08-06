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Daily Mail: Москва раскрыла заговор ликвидации Путина
06.08.2024 20:34 MIGnews.com

Daily Mail: Москва раскрыла заговор ликвидации Путина

По данным Москвы, предполагаемый заговор с целью убийства Владимира Путина Украиной был остановлен после того, как министр обороны России позвонил Ллойду Остину в Пентагон.

Российская разведка якобы раскрыла тайную операцию Киева по нанесению удара по параду в честь Дня Военно-морского флота в Санкт-Петербурге 28 июля.

По данным российского государственного телеканала “Россия 1”, взявшего интервью у заместителя министра иностранных дел Путина Сергея Рябкова, который назвал предполагаемый заговор “безумием”, такое нападение ввергло бы Россию и США в “неконтролируемый конфликт”, подразумевающий Третью мировую ядерную войну.

На параде в честь Дня Военно-морского флота присутствовали Путин и его министр обороны Андрей Белоусов.

По словам Рябкова, были сделаны звонки в Украину, что остановило тайную операцию на параде в честь Дня Военно-морского флота, который Путин и Белоусов позже посетили без происшествий.

“Сигнал, посланный российской стороной... не только в Вашингтон, но и в другие столицы, находящиеся под контролем Вашингтона, был получен”, - сказал Рябков.

“Мы избежали нового цикла эскалации.

Но этот конкретный эпизод очень тревожен…”

“Это было спланировано (Украиной)… чтобы нанести максимальный ущерб и добиться максимального необходимого им медиаэффекта. Слава богу, мы этот конкретный эпизод пережили, а это значит, что сигнал от нашего военного руководства и министра обороны своему американскому коллеге, по-видимому, возымел действие”.

Рябков не уточнил, что именно содержалось в российских разведданных и в чем заключался характер предполагаемого плана нападения.

 

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