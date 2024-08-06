



ВОЗ перечислила список самых опасных патогенов для людей

Всемирная организация здравоохранения представила новый список самых опасных вирусов, бактерий и грибков, способных стать причиной новой пандемии.



По данным журнала Nature, в него вошли более 30 патогенов.



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Критериями для отбора послужили высокая заразность, вирулентность и ограниченный доступ к вакцинам.



В список вошли такие коронавирусы, как Sarbecovirus и Merbecovirus, вирус оспы обезьян, вирусы гриппа А, такие как подтип H5. Также ВОЗ включила в перечень штаммы, вызывающие холеру, чуму, дизентерию, диарею и пневмонию.



Кроме того, в список попали два вируса грызунов, которые передаются людям, а также вирус Нипах, который переносят летучие мыши.