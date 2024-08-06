



"Отложенный будильник" опасен для здоровья

Многие люди планеты Земля зачастую просыпаются… нет, не с первыми петухами и даже не с первым будильником – как минимум два раза "еще 5 минут" мы нажимаем, даже не подозревая о серьезной опасности "отложенного будильника".



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Медики предупреждают, что использование нескольких будильников утром может привести к депрессии и сердечным проблемам. Пробуждение в таком режиме нарушает фазу быстрого движения глаз (REM), когда человек видит сны. Это вызывает усталость, перепады настроения и повышает уровень кортизола, что в свою очередь приводит к различным проблемам со здоровьем.



По мнению специалистов, постоянное нарушение сна и повышенный уровень кортизола могут увеличить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также ухудшить общее психическое состояние. Врачи рекомендуют стараться просыпаться с первым будильником и создавать благоприятные условия для сна, такие как темная и тихая комната, избегание экранов перед сном и регулярный режим отдыха.