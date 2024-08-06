



Forbes: Белый дом весьма относительно помогает Украине

У Украины был шанс уничтожить лучшие российские самолеты на взлетно-посадочной полосе. Белый дом отказался, а теперь уже слишком поздно. Об этом пишет издание Forbes.



Несколько месяцев подряд украинские чиновники умоляли своих иностранных союзников разрешить им использовать лучшее донорское оружие — в частности, мощные баллистические ракеты — для удара по российским военным аэродромам, где базировались самые лучшие российские бомбардировщики. И в течение нескольких месяцев союзники отказывались под предлогом риска эскалации.



Украинцам эта политическая бесхребетность надоела. ВСУ усилили свои атаки на наиболее уязвимые российские аэродромы, применяя боеприпасы украинского производства. В субботу украинские беспилотники нанесли удар по авиабазе в Морозовске на юге России, в 322 км от от линии фронта на востоке.



По данным украинской разведки, в результате налета беспилотников был уничтожен истребитель-бомбардировщик Су-34 ВВС России, повреждены еще два Су-34 и сожжен склад боеприпасов.



КАк доказательство были представлены спутниковые снимки “до” и “после”, где были такие следы пожарищ, что сложно будет сказать, что “беспилотники упали, взорвались, ничего не случилось”..



Это была уже не первая атака на Морозовск, но одна из самых разрушительных. Подобные налеты становится все труднее проводить, поскольку русские перебрасывают свои военные самолеты на менее уязвимые базы.



Истребители-бомбардировщики Су-34 могут и сегодня поражать украинские войска, находясь за пределами досягаемости лучших украинских средств ПВО.



Каждый день русские сбрасывают до 100 КАБов, некоторые из которых весят более трех тонн. “К сожалению, в городских условиях их большое количество и частое применение очень эффективно”, — сообщает украинская аналитическая группа Frontelligence Insight.

