



Польша готовится к эвакуации польских граждан из стран Ближнего Востока

В эфире Польского Радио замглавы польского МИД Анджей Шейна подчеркнул, что в настоящее время рассматриваются несколько вариантов развития событий эвакуации польских граждан из сран Ближнего Востока.



"В сотрудничестве с министром обороны мы готовы к некоторым сценариям экстренной эвакуации, если конфликт еще больше обострится. Это разные сценарии – от легких, в которые уже никто не верит, по действительно очень серьезные, включая массированные атаки со стороны Хезболлы, ХАМАС, Ирана и других их союзных сил", - сказал замминистра.