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Польша готовится к эвакуации польских граждан из стран Ближнего Востока
06.08.2024 21:54 MIGnews.com

Польша готовится к эвакуации польских граждан из стран Ближнего Востока

В эфире Польского Радио замглавы польского МИД Анджей Шейна подчеркнул, что в настоящее время рассматриваются несколько вариантов развития событий эвакуации польских граждан из сран Ближнего Востока.

"В сотрудничестве с министром обороны мы готовы к некоторым сценариям экстренной эвакуации, если конфликт еще больше обострится. Это разные сценарии – от легких, в которые уже никто не верит, по действительно очень серьезные, включая массированные атаки со стороны Хезболлы, ХАМАС, Ирана и других их союзных сил",  - сказал замминистра.

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