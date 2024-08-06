



Путин просил Хаменеи быть "сдержанным", - СМИ

Владимир Путин призвал верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи как можно более сдержанно отреагировать на ликвидацию в Тегеране главы политбюро ХАМАСа Исмаила Хания.



Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на источник в Иране.



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По его словам, Путин также посоветовал Хаменеи воздержаться от нападения на мирных жителей Израиля.



Утверждается, что такое сообщение он передал через секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу, который отправился в Тегеран с официальным визитом.