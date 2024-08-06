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Сбежавшая из Бангладеш премьер-министр добежала до Хаменеи
06.08.2024 18:40 MIGnews.com

Сбежавшая из Бангладеш премьер-министр добежала до Хаменеи

Какие насыщенные дни нынче в Иране. То Шойгу приедет, то Шейх Хасина из Бангладеш добежит, убегая от своего народа. К слову, в Бангладеш уже сегодня выпустили из тюрьмы бывшего премьера, которого Шейх Хасина упрятала туда якобы “за коррупцию”. А тут еще надо угрожать Израилю…

Сбежавшая премьерша Бангладеш направилась прямиком к  Хаменеи.  Тем временем, в ее  стране  совершен переворот, выпущены на волю политические заключенные и предыдущий премьер осужденный “за коррупцию”.
 

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