



Сбежавшая из Бангладеш премьер-министр добежала до Хаменеи

Какие насыщенные дни нынче в Иране. То Шойгу приедет, то Шейх Хасина из Бангладеш добежит, убегая от своего народа. К слову, в Бангладеш уже сегодня выпустили из тюрьмы бывшего премьера, которого Шейх Хасина упрятала туда якобы “за коррупцию”. А тут еще надо угрожать Израилю…



Сбежавшая премьерша Бангладеш направилась прямиком к Хаменеи. Тем временем, в ее стране совершен переворот, выпущены на волю политические заключенные и предыдущий премьер осужденный “за коррупцию”.

