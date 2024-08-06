



В Северной Осетии заявляют о “потере генофонда” на войне с Украиной

Общественные деятели Северной Осетии хотят добиться от Путина запрета на призыв уроженцев региона на войну с Украиной.



Лидеры 12 местных организаций опубликовали открытое обращение к главе республики Сергею Меняйло. Активисты потребовали раскрыть потери среди соотечественников на фронте и обратить внимание Путина на “необратимый характер убыли коренного населения”.



Письмо обнародовал в открытом доступе руководитель РОО “Круглый стол Алания” Хадзимат Дзанайты. Среди прочих под ним подписался атаман Давид Бадзиев — глава Владикавказского отдела Терского казачьего войска, члены которого воюют в Украине в составе добровольческого батальона “Терек”. К обращению присоединились патриотические, трудовые и правозащитные организации.



Активисты требуют от Меняйло объявить недельный траур по погибшим на фронте осетинам. По их словам, в Украине были убиты не менее тысячи граждан Северной Осетии, и жители имеют право об этом знать. Также они считают, что глава региона должен попросить Путина не только ввести запрет на призыв уроженцев республики, но досрочно демобилизовать уже воюющих “с целью сохранения генофонда”.

