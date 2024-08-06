



В пригороде Нью-Йорка запретили носить маски, опасаясь антисемитских акций

Законодатели пригородного округа Нью-Йорка одобрили законопроект о запрете ношения масок в общественных местах, за исключением людей, которые закрывают лицо по состоянию здоровья, религиозным или культурным причинам.



Сторонники утверждают, что законопроект, одобренный контролируемым республиканцами законодательным собранием округа Нассау на Лонг-Айленде, не позволит агрессивным протестующим скрывать свою личность.



Законодатель Говард Копель заявил, что эта мера была введена в ответ на "антисемитские инциденты, часто совершаемые людьми в масках" после террористической атаки ХАМАС 7 октября на юге Израиля, которая положила начало продолжающейся войне в Газе.



Все 12 республиканцев в законодательном органе проголосовали за эту меру, в то время как семь демократов воздержались.



Окружные законодатели действовали после того, как губернатор-демократ Нью-Йорка Кэти Хоукул заявила в июне, что она рассматривает возможность запрета на ношение масок в метро Нью-Йорка. Конкретный план по введению такого запрета не был объявлен, как и мера в Нассау, которая была предложена в ответ на рост числа протестующих в масках.