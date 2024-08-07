



Слухи вокруг Пугачевой возмутили Галкина

Популярный юморист Максим Галкин возмутился слухами о его супруге Алле Пугачевой.



В сети начали распространять новость, будто примадонна приедет в Россию в августе, чтобы выбрать место для проведения концерта и заодно разобраться с проблемами мужа, который включен в РФ в список "иноагентов".



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"Выдумки от начала до конца. С чего они взяли, что Алла собирается в Россию? Как они это придумывают? Почему отстаивание правды в судах разных инстанций воспринимается как желание работать в России", - возмутился Галкин.



Сама примадонна над слухами вокруг ее концерта в Москве лишь пошутила.



"А лишнего билетика не будет", — посмеялась она, однако позже пост удалила.