



Меган Маркл призналась в суицидальных наклонностях

Меган Маркл в интервью Джейн Поли для CBS призналась в суицидальных наклонностях.



По словам герцогини Сассекской, такие мысли у нее возникали, когда она выполняла обязанности члена королевской семьи.



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"Я верю, что когда вы прошли через боль или травму любого уровня, частью нашего пути к исцелению, частью моего пути, безусловно, является способность быть по-настоящему открытой в этом. Я на самом деле не изучала поверхность своего опыта, но я действительно думаю, что никогда бы не хотела, чтобы кто-то другой чувствовал то же самое. И я бы никогда не хотела, чтобы кто-то другой строил подобные планы, и я бы никогда не хотела, чтобы кому-то другому не верили", - сказала она.



По словам Меган, если ее признание кого-то спасет, то это того стоит. Говоря о таких мыслях, она положила руку на колено мужа. По мнению эксперта по языку тела, таким образом Маркл пыталась обрести поддержку от принца Гарри.



