



Николь Кидман предпочитает более практичные колеса

Николь Кидман рассказала, что ее муж Кит Урбан подарил ей Lamborghini Urus, но она на самом деле не садится за руль этой машины.



“Муж купил мне Lamborghini, но я вожу Subaru, а он ездит на Lamborghini”, — сказала 57-летняя Кидман Виктории Бекхэм в профиле Vogue Australia, опубликованном в пятницу.



“Мой муж — автолюбитель. Я — нет”, — продолжила она. “Я такая: “Ты можешь забрать меня на чем угодно, я буду счастлива”. Главное, чтобы кондиционер работал”.



Оскароносная обладательница сказала 50-летнему модельеру, что, по ее мнению, 56-летний певец кантри-музыки купил ей роскошную спортивную машину из собственных интересов.



“Он любит быстрые машины, он любит любые машины. Это его фишка”, — поделилась Кидман. “Он парень из Квинсленда (Австралия), он не был богат. Примерно то же самое, что Дэвид (Бекхэм), когда ты говоришь: “Я такая, какая я есть”. Как и ты, как и я. Мы все четверо сделали себя сами, верно?”



Бывшая участница Spice Girls согласилась с Кидман и призналась, что 49-летний Дэвид тоже увлекается быстрыми автомобилями.



“Вот так. Машины, футбол и гитары”, — пошутила Кидман, — “И поэтому нам нравятся машины, футбол и гитары, а также макияж и одежда!”



Кидман замужем за Урбаном с 2006 года, у них есть дочери Сандей Роуз, 16 лет, и Фэйт Маргарет, 13 лет.



У пары также есть двое взрослых детей, Белла, 31 год, и Коннор, 29 лет, от бывшего мужа Тома Круза, со своим бывшим Кидман не общается.







