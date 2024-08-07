Трамп: вице-президент от Харрис – это "оскорбление еврейского народа"
Бывший президент США Дональд Трамп заявил в интервью Fox News, что выбор вице-президентом Камалой Харрис губернатора Миннесоты Тима Вальца в качестве своего кандидата на пост вице-президента - "оскорбление для еврейского народа".
Харрис отказалась от кандидатуры еврейского губернатора Пенсильвании Джоша Шапиро, который столкнулся с агрессивной кампанией левых активистов против своего выбора.
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Кампания назвала его "Джош-геноцид", хотя его позиция по Израилю в целом совпадала с позицией Вальца и других кандидатов из списка, что привело к обвинениям в антисемитизме со стороны тех, кто стоял за этой кампанией.
דונלד טראמפ הגיב לבחירתה של קמאלה האריס בטים וולז לתפקיד לסגן הנשיאה: "הוא עלול להפוך את ארצות הברית למדינה קומוניסטית"@itamargalit pic.twitter.com/9Y0GCT9ZQN— כאן חדשות (@kann_news) August 7, 2024