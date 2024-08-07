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Армения отрицает наличие спора с Азербайджаном по поводу новой дороги
07.08.2024 17:55 MIGnews.com

Армения отрицает наличие спора с Азербайджаном по поводу новой дороги

Служба национальной безопасности Армении опровергла информацию о том, что на недавно участках северной армяно-азербайджанской границы произошел какой-либо инцидент, заявив Радио Свобода, что новая дорога проходит "полностью по территории Армении". 

Новая дорога является альтернативой участку крупного транзитного маршрута, ведущего в Грузию, который был передан Азербайджану в рамках процесса делимитации в начале этого года. Процесс делимитации в Тавушской области Армении вызвал критику со стороны местных жителей и серию массовых протестов, организованных и возглавленных движением "Тавуш за Родину" архиепископа Баграта Галстаняна.

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Сообщения о напряженности между пограничниками впервые появились в июле. По данным издания "Грапарак", два конфликта произошли недалеко от недавно построенной дороги около деревни Киранц.

В интервью изданию "Грапарак" депутат парламента от фракции "Альянс Армения" Гарник Даниель заявил, что "приехали азербайджанские пограничники и вступили в спор с армянскими пограничниками" из-за дороги.

В интервью Радио Свобода он вновь сослался на информацию, полученную им от жителей Киранца об обменах между армянскими и азербайджанскими пограничниками .

Несмотря на то, что Армения отрицает факт столкновений, один из жителей Киранца сообщил Радио Свобода, что азербайджанская сторона провела "некоторые измерения", после чего заявила, что дорога строится на территории Азербайджана.
 

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