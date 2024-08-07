



Белый дом заявляет, что Израиль и ХАМАС "как никогда близки к заключению сделки"

Белый дом вновь заявляет, что соглашение о прекращении огня и освобождении заложников между Израилем и ХАМАСом находится в пределах досягаемости.



"Мы близки к этому, как никогда, как нам кажется", - заявил журналистам на брифинге официальный представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби.



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25 июля Кирби сказал журналистам: "Сейчас мы ближе, чем когда-либо".



Белый дом настаивает на том, что переговоры близки к завершению, уже около месяца, хотя израильские и арабские

официальные лица сообщили The Times of Israel, что переговоры зашли в тупик с тех пор, как премьер-министр Биньямин Нетаниягу выдвинул ряд новых требований в июле.

