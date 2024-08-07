



Временное правительство Бангладеш будет приведено к присяге в четверг

Командующий армией Бангладеш заявил в среду, что временное правительство во главе с лауреатом Нобелевской премии Мухаммадом Юнусом будет приведено к присяге в четверг вечером, 8 августа когда он вернется из Парижа, чтобы взять на себя управление страной и попытаться восстановить стабильность в стране после того, как восстание вынудило бывшего премьер-министра Шейх Хасину уйти в отставку и бежать в соседнюю Индию.



Генерал Вакер-Уз-Заман заявил в телевизионном обращении в среду вечером, что виновные в насилии после отставки Хасины будут привлечены к ответственности.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Военачальник в сопровождении командующих ВМС и ВВС сообщил, что он переговорил с Юнусом и встретит его в аэропорту в четверг.



Заман выразил надежду, что Юнус выведет ситуацию на "прекрасный демократический" путь.

