Новости » Политика
Временное правительство Бангладеш будет приведено к присяге в четверг
07.08.2024 18:16 MIGnews.com

Временное правительство Бангладеш будет приведено к присяге в четверг

Командующий армией Бангладеш заявил в среду, что временное правительство во главе с лауреатом Нобелевской премии Мухаммадом Юнусом будет приведено к присяге в четверг вечером, 8 августа когда он вернется из Парижа, чтобы взять на себя управление страной и попытаться восстановить стабильность в стране после того, как восстание вынудило бывшего премьер-министра Шейх Хасину уйти в отставку и бежать в соседнюю Индию. 

Генерал Вакер-Уз-Заман заявил в телевизионном обращении в среду вечером, что виновные в насилии после отставки Хасины будут привлечены к ответственности. 

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Военачальник в сопровождении командующих ВМС и ВВС сообщил, что он переговорил с Юнусом и встретит его в аэропорту в четверг.

Заман выразил надежду, что Юнус выведет ситуацию на "прекрасный демократический" путь. 
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы