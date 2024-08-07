



Убийство лидера ХАМАС рискует привести к "более широкому конфликту"

"Отвратительное" убийство политического лидера ХАМАСа Исмаила Хания рискует ввергнуть Ближний Восток в "более широкий конфликт", заявил председатель базирующегося в Саудовской Аравии исламского блока на саммите.



Комментарии министра иностранных дел Гамбии Мамаду Тангара прозвучали в тот момент, когда высокопоставленный иранский чиновник на той же встрече заявил, что Исламской Республике придется защищаться от Израиля, который она винит в смерти Хания на прошлой неделе в Тегеране.



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Иранские и палестинские официальные лица призвали провести сегодняшнюю встречу 57 членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в саудовском городе Джидда, заявив, что организация должна отреагировать на убийство лидера ХАМАСа.



"Этот отвратительный акт служит лишь эскалации существующей напряженности, потенциально ведущей к более широкому конфликту, который может затронуть весь регион", - говорит Тангара, чья страна в настоящее время председательствует в ОИС.



Убийство Хания "не утихомирит палестинское дело, а скорее усилит его, подчеркнув настоятельную необходимость справедливости и прав человека для палестинского народа", - говорит он.



"Суверенитет и территориальная целостность национальных государств являются фундаментальными принципами, лежащими в основе международного порядка", - добавляет он. "Соблюдение этих принципов имеет глубокие последствия, а их нарушение в равной степени чревато серьезными последствиями".

