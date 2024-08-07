



В Украине раскрыли роль Лукашенко в мятеже Пригожина



Александр Лукашенко убедил главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина не брать Кремль во время его мятежа в 2023 году.



По данным Forbes, об этом рассказал руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов.



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"О том, что произойдет этот военный мятеж, нам было известно за полгода. К сожалению, сейчас уже не наблюдаем подобных порывов. Если говорить о выступлениях этнических групп, то для этого нужен лидер на месте. Если есть хороший лидер, сотрудничает с нами, тогда он обретает способности, можно о чем-то говорить. Само собой ничего никогда не происходит. Бунт "вагнеровцев" готовился заблаговременно", — отметил Буданов.



По его словам, Пригожин собирался зайти с "вагнеровцами" в Кремль, считая, что своим бунтом "действительно спасет Россию".



"Ему объяснили: ты сразу не спасешь Россию, а разорвешь ее. Ведь даже если ты в Кремле, то номинальное руководство государства где-то в другом месте. И ты уже обратно ничего не соединишь. Он остановился, прислушался к Лукашенко. Это он об этом ему говорил. Это правда, никто другой не мог его уговорить, а он зашел именно с аргументов патриотизма", - добавил Буданов.