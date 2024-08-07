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В Бельгии азербайджанский дипломат подвергся нападению
07.08.2024 22:30 Алина Груднева

В Бельгии азербайджанский дипломат подвергся нападению

В Бельгии неизвестные напали на посла Азербайджана при НАТО Джафара Гусейнзаде и его супругу.

Дипломат рассказал в комментарии агентству АРА, что их избили и ограбили.

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По словам Гусейнзаде, злоумышленники на скутере подъехали к их дому, пригрозили оружием, ударив по голове, и забрали у них две пары часов Rolex.

"Забрав сумку жены и часы Rolex, которые были на нас, они нанесли нам легкие травмы и ушли прочь. Полиция, которая прибыла на место, сразу начала расследование инцидента", – сообщил дипломат.

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