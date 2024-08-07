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В Бразилии хотят построить самый высокий небоскреб
07.08.2024 23:28 Алина Груднева

В Бразилии хотят построить самый высокий небоскреб

В бразильском городе Балнеариу-Камбориу хотят построить самый высокий жилой небоскреб в мире.

По данным издания Dezeen, соответствующие планы уже одобрили городские власти.

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Высота башни должна превысить 504 метра, что на 72 больше самого высокого небоскреба Central Park Tower в Нью-Йорке. Она получит название Triumph Tower. 

Проектом будет заниматься FG Empreendimentos. Ожидается, что здание в 100 этажей возведут в районе Барра-Сул. 

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