В Бразилии хотят построить самый высокий небоскреб
В бразильском городе Балнеариу-Камбориу хотят построить самый высокий жилой небоскреб в мире.
По данным издания Dezeen, соответствующие планы уже одобрили городские власти.
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Высота башни должна превысить 504 метра, что на 72 больше самого высокого небоскреба Central Park Tower в Нью-Йорке. Она получит название Triumph Tower.
Проектом будет заниматься FG Empreendimentos. Ожидается, что здание в 100 этажей возведут в районе Барра-Сул.