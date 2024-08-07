



В Бразилии хотят построить самый высокий небоскреб

В бразильском городе Балнеариу-Камбориу хотят построить самый высокий жилой небоскреб в мире.



По данным издания Dezeen, соответствующие планы уже одобрили городские власти.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Высота башни должна превысить 504 метра, что на 72 больше самого высокого небоскреба Central Park Tower в Нью-Йорке. Она получит название Triumph Tower.



Проектом будет заниматься FG Empreendimentos. Ожидается, что здание в 100 этажей возведут в районе Барра-Сул.