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ЕК: Украина имеет право наносить удары по агрессору на его территории | Фото: pixabay.com
07.08.2024 20:42 Mignews

ЕК: Украина имеет право наносить удары по агрессору на его территории

Украина имеет законное право защищаться, в том числе "нанося удары по агрессору на его территории". 

Такое заявление сделал спикер Европейской комиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано, комментируя "Суспільному" события в Курской области РФ, напомним, что так действовать Украине позволяет международное право.

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Европейский Союз полностью поддерживает законное право Украины на защиту от российской агрессии, а также усилия страны по восстановлению суверенитета и территориальной целостности, подчеркнул Петер Стано.

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