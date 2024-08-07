



ЕК: Украина имеет право наносить удары по агрессору на его территории

Украина имеет законное право защищаться, в том числе "нанося удары по агрессору на его территории".



Такое заявление сделал спикер Европейской комиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано, комментируя "Суспільному" события в Курской области РФ, напомним, что так действовать Украине позволяет международное право.



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Европейский Союз полностью поддерживает законное право Украины на защиту от российской агрессии, а также усилия страны по восстановлению суверенитета и территориальной целостности, подчеркнул Петер Стано.